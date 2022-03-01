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26 лютого під час наступу російських військ територією Київщини було спалено Іванківський історико-краєзнавчий музей, до складу колекції якого входило близько 20 творів української художниці Марії Примаченко. Відео пожежі в будівлі музею розійшлися мережею.

Станом на сьогодні селище Іванків все ще захоплене окупантами.

МКІП звертається до журналістів та активістів: будь ласка, утримайтеся від поширення інформації про наявні способи захисту, вжиті музеями або місцевими мешканцями, місце перебування або переміщення музейних колекцій під час війни. Публікація або передача таких даних неперевіреним особам та організаціям наражає на небезпеку як людей, так і музейні предмети.

«Ми розуміємо цінність робіт великої художниці Марії Примаченко та значення музею і його колекції для громади. МКІП зі свого боку докладе всіх зусиль для порятунку культурних цінностей та сприяння громаді Іванкова у відновленні музею», - запевнили у відомстві.
ForUm

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