З точки зору видатків державного бюджету день війни коштує 2 млрд грн, з точки зору втрат – $4 млрд, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Є дві цифри. Скільки коштує день війни з точки зору видатків державного бюджету, скільки ми платимо, і скільки нам необхідно. Це близько 2 млрд грн, те, що коштує нам ведення бойових дій, оплата заробітних плат тощо. І є інші витрати – $4 млрд втрат, що коштує нам кожен день війни з точки зору руйнувань нашої інфраструктури, втрат економічного потенціалу, втрати майбутнього ВВП», - сказав він в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вранці.

Втрати України становлять, зокрема, скорочення посівної на 20% та неможливість повноцінно реалізувати експортний потенціал.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що у другому кварталі 2022 року прогнозується суттєве недовиконання державного бюджету через військове вторгнення РФ.