Медичні заклади в умовах воєнного стану в Україні будуть фінансуватися безперебійно, повідоляє МОЗ.

У зв’язку з військовою агресією РФ проти України Уряд оперативно прийняв зміни, які забезпечать безперебійне фінансування медичних закладів в умовах воєнного стану.

Прийняті Урядом зміни до програми медичних гарантій передбачають, що кожного місяця буде виплачено 1/12 від загальної ціни договору, який заклад підписав із Національною службою здоров'я України, без додаткового надання лікарнями звітів за кількість наданих послуг.

Пишаємось нашими медиками, які сьогодні під обстрілами окупантів продовжують надавати медичну допомогу всім хто її потребує. Жодна лікарня не закрилась, всі працюють і рятують життя.

Бережіть себе та своїх рідних! Україна переможе!