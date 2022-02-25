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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе. Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая», - говорится в сообщении.

Изначально Петербург должен был принять финал ЛЧ в 2021 году, однако из-за пандемии коронавируса УЕФА пошел на перестановки, в результате российский город получил право провести решающий матч главного клубного турнира Европы уже в рамках следующего сезона.
ForUm

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