Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент РФ Владімір Путін у розмові нібито дав позитивну відповідь на його пропозицію про зустріч з лідерами України, Франції та Німеччини в Будапешті задля припинення вогню, але з умовами.

Як пише Європейська правда, про це повідомляє Index.

Орбан каже, що у розмові з президентом РФ запропонував, аби президенти України та Франції і канцлер Німеччини зустрілися з Путіним у Будапешті, не задля переговорів про мирну угоду, а негайне припинення вогню.

З його слів, відповідь Путіна була позитивною, але він має свої умови для цього.

Нагадаємо, після виборів угорський прем'єр назвав президента України Володимира Зеленського серед противників свого режиму.

Зеленський вважає, що Орбан зараз «заграє» з Росією, однак йому доведеться обрати між РФ і іншим світом.