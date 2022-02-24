В центральную часть Умани попал снаряд. Один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице, сообщил глава ОГА Александр Скичко.

В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части – 30 км от Рассошек.

Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.

Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА.

Контактный центр: 0800508876,

(0472) 361113, 543449, 376001.