Замминистра юстиции Елена Высоцкая высказалась против криминального наказания. Как пишет ZNAJ.UA, об этом она рассказала в эфире телеканала "Рада".

Чиновник отметила, что содержания одного заключенного в тюрьме стоит около 10,9 тысячи гривен в месяц. В то время как получивший условный срок в десять раз дешевле.

"С другой стороны, приговоренный к пробации, то есть не находящийся в тюрьме и уплачивающий либо штраф, либо привлекаемый к общественно полезным работам, стоит государству примерно тысячу гривен. То есть уголовное наказание в виде пробации в 10 раз дешевле!", - сообщила она.

Елена Высоцкая отметила, что данная разница в деньгах является причиной, по которой большинство стран ЕС пошло по пути осужденных в тюрьмах. Она сообщила, что задачей Минюста является ресоциализация заключенных так, чтобы они были безопасны и не совершали преступлений.