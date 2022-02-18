Национальная автодорога Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов одна из самых живописных в Украине. Флагманский маршрут Западной Украины, соединяющий три области – Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую.

Общая ее протяженность в Закарпатье – 208 км. Через 2 года мы отремонтировали уже 206 км, закончим в этом году, сообщила пресс-служба автомобильных дорог в Закарпатской области..

Путешествие Яблонецким перевалом – это сплошной восторг от головокружительных пейзажей. Он находится на высоте 931 м. над уровнем моря. Его еще называют Татарским перевалом и Беркутом. Граничит с Раховским (Закарпатье) и Надвирнянским (Ивано-Франковщина) районами.

На самом перевале обустроена смотровая площадка, с которой в хорошую погоду видна часть Свидовецкого массива и гору Близныци, а также горные вершины Говерлы и Петроса. А еще трасса Н-09 ведет к Драгобрату – самому высокогорному курорту Украины. Он привлекает лыжников и сноубордистов тем, что снег здесь держится дольше всего - до апреля.

Останавливаются туристы как правило в поселке Ясиня, а отсюда уже едут либо на Драгобрат, либо на Буковель. Сельских усадеб и отелей вокруг есть на любой вкус. Сюда можно доехать и на автомобиле, и на поезде.