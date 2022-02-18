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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что и он, и госсекретарь США Энтони Блинкен заинтересованы в проведении встречи, она отвечала бы интересам и планам обеих сторон. При этом он подчеркнул, что «понятия» по принципу «пацан сказал – пацан сделал» должны соблюдаться и на международном уровне.

«Мы договаривались с госсекретарем Блинкеном, что когда Россия направит свой документ, и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», - сказал Лавров в интервью телеканалу РТ, передает Интерфакс.

Он подчеркнул: «Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет».

Лавров сказал: «Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне».

Накануне представитель госдепа США Нед Прайс сообщал, что Блинкен готов встретиться с Лавровым в даты, предложенные российской стороной. «Как отметил госсекретарь Блинкен ранее сегодня в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, поскольку мы считаем, что единственным способом разрешения этого кризиса (ситуация вокруг Украины – ред.) является дипломатия и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел Лавровым в Европе на следующей неделе», - написал Прайс в твиттере.

«Российская сторона ответила, предложив даты для встречи на конец следующей недели, которые мы принимаем», - говорится в сообщении Прайса.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ с предложением провести на следующей неделе очную встречу. Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ.

«Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания», - подчеркнул он.

За последнее время Блинкен и Лавров провели два телефонных разговора - 12 и 15 февраля.
ForUm

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