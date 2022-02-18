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Верховный Суд направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное производство по Сергею Пашинскому, который ранил из пистолета человека, но был оправдан.

Как сообщила пресс-служба суда, 17 февраля коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения в уголовном производстве по обвинению Пашинского в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, приговором Васильковского горрайонного суда Киевской области от 18 марта 2021 года, оставленным без изменения определением Киевского апелляционного суда от 16 июня 2021 годаПашинский был признан невиновным и оправдан за недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения, а уголовное производство в отношении него было закрыто.

Полный текст постановления ККС ВС по делу № 362/3503/20 (производство № 51-4489км21) будет объявлен 22 февраля 2022 в 11:00.

Вечером 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский на дороге возле Василькова Киевской области прострелил из пистолета ногу Химикусу: якобы нардеп с женой чуть не въехали в авто с выключенными габаритами среди неосвещенной дороги, а когда сделал замечание – мужчина бросился на него с бутылкой и угрозами.

9 марта адвокат пострадавшего Химикуса сообщила, что он принял решение отозвать гражданский иск. Потерпевшему заплачена компенсация, после чего он отказался от претензий к экс-нардепу.

В марте 2021 года Васильковский районный суд Киевской области вынес оправдательный приговор Пашинскому.
ForUm

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