Украина не является демократической страной, так как там преследуют лидера оппозиции - председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и незаконно закрыли уже шесть независимых телеканалов - "112 Украина", NEWSONE, ZIK, "Перший Незалежний", UkrLive и "НАШ".

Об этом сказал американский политический обозреватель Такер Карлсон во время своей передачи Tucker Carlson Tonight на канале Fox News.

"Нам говорят, что мы должны переживать за Украину, потому что там демократия. Но Украина никакая не демократия - лидера оппозиции арестовывают, телеканалы и СМИ закрыты. Какие моральные обязательства у нас для поддержки этой автократии?" - сказал журналист.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.