Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном разъяснил, что законопроекта по признанию «Луганской и Донецкой народных республик» не существует, а есть лишь инициатива.

«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива. Что никакого законопроекта на этот счет не существует», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.

Представителя Кремля попросили прокомментировать заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Путин якобы заявил, что он не может принимать в расчет инициативу КПРФ. В качестве ответа Песков прочитал журналистам соответствующий отрывок беседы двух президентов. «Это нарушает практику. Но я просто вам зачитаю дословно, что там было, чтобы впоследствии мы понимали, как важно не искажать информацию», - сказал он.

Песков зачитал цитаты из стенограммы беседы, согласно которым Макрон сказал, что его беспокоит признание Россией «ЛНР» и «ДНР».

«Этот законопроект в Госдуме в России. Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу?» - приводит Песков слова Макрона.

«У нас нет законопроекта. Никакого законопроекта нет. Есть инициатива компартии, коммунистической партии РФ. Это их инициатива. Она основной правящей партией «Единой Россией» не поддержана», - процитировал он ответ президента РФ.

Песков заметил, что этот диалог состоялся до голосования в Госдуме.

«Я вам зачитал дословно. Вы здесь, наверное, сами видите нюансы», - сказал представитель Кремля.

У него уточнили, действительно ли Путин не говорил, что эта инициатива не может приниматься в расчет. «Конечно», - ответил Песков.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания «ДНР» и «ЛНР».