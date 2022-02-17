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 За сутки 16 февраля в Украине зафиксировано 33 330 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 284 человека;
  • летальных исходов – 259;
  • выздоровели – 27 441 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 637 260 человек;
  • выздоровели – 3 866 755 человек;
  • летальных исходов – 103 824;
  • проведено ПЦР-тестирование – 19 235 891.

С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек, получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека. В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.
ForUm

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