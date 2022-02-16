также в разделеОбщество
СМИ нашли у тещи нового главы ГосЧС недвижимости на миллионы 8
Набсовет Суспильного проведет заседание по ситуации с нацотбором на Евровидение 7
Вещи погибшего в ДТП с кортежем Ярославского «нашлись», полиция ищет, кто их подбросил 34
Бойцов терробороны смогут перебрасывать из одной области в другую 9
В Крыму вынесли приговор журналисту Есипенко 20
В стриме Reuters Сытника «выдвинули» в президенты 41
На Закарпатье лесничий организовал незаконную вырубку деревьев на 5 млн 29
Алина Паш отказалась участвовать в Евровидении 30
На Ривненской таможне выявили масштабную схему по «растаможке» авто с участием руководства чиновников МВД и нардепа от «Слуг народа» 24
Скандал на нацотборе: Паш намекнула, что могла подать поддельную справку 28
Мариупольская пенсионерка с автоматом стала звездой соцсетей и западных СМИ 41
Зеленскому на Ривненщине показали образцы иностранного оружия 15
Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по «организаторам массовых протестов» 22
Кабмин назначил нового главу ГосЧС 15
США помогли возобновить работу атакованного сайта Минобороны 11
За «слугу» Трубицына внесли почти 15 миллионов залога 19
Минобороны РФ заявило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму 62
Укрзализныця отправит поезд единения с запада на восток Украины 23

DDоS-атака на банки и госсайты Украины, осуществленная 15 февраля, была самой масштабной в истории страны, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время», - сказал он в ходе общего пресс-брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, эта атака готовилась заранее, ее стоимость составляет миллионы долларов. Целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику, отметил глава Минцифры.

Напомним, начиная со второй половины дня 15 февраля, наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов ПриватБанка и Ощадбанка.

Также официальный веб-портал Министерства обороны Украины испытал беспрецедентную DoS-атаку, направленную ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги