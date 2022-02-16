DDоS-атака на банки и госсайты Украины, осуществленная 15 февраля, была самой масштабной в истории страны, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Вчера, 15 февраля, была осуществлена самая масштабная в истории Украины DDоS-атака на правительственные сайты, банковский сектор. Вчера все органы, которые отвечают за кибербезопасность, работали, чтобы противостоять этим атакам и ликвидировать их в ближайшее время», - сказал он в ходе общего пресс-брифинга Минцифры, СБУ, Госспецсвязи, Киберполиции, СНБО и Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, эта атака готовилась заранее, ее стоимость составляет миллионы долларов. Целью было дестабилизировать ситуацию и посеять панику, отметил глава Минцифры.

Напомним, начиная со второй половины дня 15 февраля, наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины. В частности, были зафиксированы перебои в работе вебсервисов ПриватБанка и Ощадбанка.

Также официальный веб-портал Министерства обороны Украины испытал беспрецедентную DoS-атаку, направленную ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.