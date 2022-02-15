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На Прикарпатье проводится полицейская спецоперация по розыску подозреваемого в убийстве, сообщила пресс-служба облглавка.

14 февраля в 18:45 на линию 102 поступило сообщение об убийстве в Яремче. В полицию обратился врач-стоматолог, сообщивший: в помещение стоматологического кабинета забежал неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в пациента. Злоумышленник сразу скрылся.

При оказании медицинской помощи пострадавший скончался.

На месте происшествия работали криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств совершенного уголовного правонарушения и поиска причастных лиц.

В области производится специальная полицейская операция. На поиски подозреваемого привлечены все оперативные службы и наряды полиции.

Галицкий корреспондент сообщает, то убитый Игорь Дутка, криминальный авторитет по кличке Сухой.  
ForUm

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