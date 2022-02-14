ГУ «Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины» Минюста в январе-феврале по результатам тендеров заключила шесть рамочных соглашений о снабжении продовольствием ожидаемой стоимостью 2,01 млрд грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишет Наші гроші.

Рамочные соглашения будут действовать три года – до конца 2024 года. Заказчик будет проводить отборы, на которых участники рамочного соглашения будут соревноваться. Продукты будут платить в течение 60 банковских дней после поставки на склады учреждений заказчика по Украине.

Замороженная рыба стоит 96 грн/кг. Это должно быть хек, минтай, сардинелла, аргентина, морской окунь или зубатка. В интернет-магазине «Metro» свежемороженый хек Bornstein без головы продают на треть дешевле – по 70 грн/кг.

Рафинированное подсолнечное масло стоит 65 грн/кг. В пересчете на литры (1 л = 0,925 кг) цена составляет 70 грн/л. Сейчас в интернет-магазине «Metro» самое дешевое масло стоит около 52 грн/л. Это на треть дешевле цен в рамочном соглашении тюремщиков.

Пшеничная мука первого сорта стоит 14,64-14,70 грн/кг. На других крупных торгах преимущественно более высокие цены. Так, Нацгвардия недавно заказала его по 14,82 грн/кг. Разве что Учебный центр пограничной службы в январе заказал его ФЛП по 11,18 грн./кг без НДС. С налогом цена составила бы 13,42 грн./кг, что на 10% дешевле цены тюремщиков.

Замороженная говядина первого сорта первой категории на костях в блоках стоит 145 грн/кг. Это несколько дороже цены ноября в 142 грн./кг. Низших цен найти не удалось.

Перловая, ячменная, пшеничная, кукурузная и гороховая крупа стоят одинаково – 20,04-20,16 грн./кг. В «Metro» розничные цены круп отличаются: кукурузную и пшеничную можно найти дешевле – по 17,75 грн/кг и 19,43 грн/кг, а гороховую дороже – по 21,38 грн/кг.

Участников рамочных соглашений восемь. Среди них фирмы «Фининтертехнология», «Эс Энд Эй Групп» и «Кариота», к которым, как сообщает «Следство.Инфо», имеет отношение Андрей Кмита. При Януковиче Кмита руководил Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, а также Управлением СБУ в Ивано-Франковской области.

Полиция в 2018 году возбуждала уголовное производство против «Фининтертехнологии», «Кариоты» и еще нескольких фирм по поставке некачественных продуктов по завышенным ценам.

Кроме того, в список участников вошли фирмы «Р-Продакт», «Торен Ритейл», «Фалькон Прайм» и «Арт СВН» и ФЛП Гальчанский Федор Вячеславович. Источники в Государственной уголовно-исполнительной службе сказали изданию «Зеркало недели», что эти фирмы также входят в пул компаний, связанных с семьей Кмиты, и предприниматель играет на той же стороне.