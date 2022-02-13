В марте температура будет скакать от ночных “минусам” к дневным “плюсам” и обратно, а ощутимое потепление придет лишь к концу месяца.

Как пишет Апостроф, об этом изданию "Телеграф" сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

Прогноз погоды на 1-10 марта

По словам Деркача, в начале весны погода будет похода на зимнюю. По ночам ожидаются отрицательные температуры. Незначительно потеплеет в середине первой декады марта, но при этом погода будет ветреной. Ближе к 10 числу столбики термометров устроят прыжки, то поднимаясь, то опускаясь вниз.

Прогноз погоды на 11-20 марта

Народный синоптик отметил, что во вторую декаду марта температура воздуха сохранит тенденцию к нестабильности – дневные “плюсы” продолжат сменяться ночными “минусами”. При этом отрицательные температуры в дневные часы возможны лишь в течение 2-3 дней. Осадки во вторую декаду марта будут умеренными.

Прогноз погоды на 21-31 марта

По прогнозу Владимира Деркача, в конце марта зима окончательно потеряет свои права. Народный синоптик обещает, что в Украине существенно потеплеет, а погода будет преимущественно сухой и солнечной.