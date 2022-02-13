В то время, когда повсюду постоянно растут цены на продовольствие, в Украине заметно подешевел один продукт. По сравнению с концом прошлого года цены на яйца снизились на 8%. Речь идет именно о куриных яйцах, пишет Today.ua.

Падение цен на яйца зафиксировано в разных сегментах торговли. Они стали дешевле и оптом, и в розницу.

В последний рабочий день текущей недели на оптовом рынке Шувар десяток яиц торговался по 37,70 гривны. В то же время, на Столичном рынке яйца дешевле. Там они идут по 35-36 гривен уже в розничной продаже, в то время как в начале января средняя розничная цена десятка яиц составила 41,03 гривны.

"Индекс потребительских цен на яйца куриные в феврале 2022 года составил 99,17%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на 0,83%. В январе 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 104,34%", — констатируют эксперты.

К концу рабочей недели стоимость яиц в столичных торговых сетях была такова:

Varus - 37,90 грн/десяток

Auchan - 37,50 грн/десяток

При этом средняя розничная цена на яйца в украинских супермаркетах составила 37,70 грн. Если сравнить ее со средней ценой на 1 января 2022 года (41,03 гривны), то получится, что за полтора месяца десяток куриных яиц подешевел на 3,33 гривны, то есть более чем на 8%.