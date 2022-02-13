также в разделеЭкономика
Учения российского флота у берегов Крыма: Эксперт рассказал об экономической угрозе для Украины 27
Мельник считает, что Германия могла бы выделить Украине 1 млрд. евро 23
Украину ожидает дефицит бюджетов ПФУ и фондов соцстрахования 21
Эксперты прогнозируют повышение цен на аренду жилья в Украине 65
Украинцам напомнили, к чему может привести налоговый долг 29
НБУ рассчитал новые процентные ставки по новым кредитам для населения 15
«Слуги» хотят до 10 раз увеличить штрафы для владельцев элитных авто 15
Совет ЕС одобрил дополнительную помощь в 1,2 млрд евро Украине 17
Цены в Украине растут, овощи подорожали на 20% 14
Завершилось льготное растаможивание «евроблях»: сколько авто оформили 73
ВВП Украины в 2021 вырос на 3,2% 40
Газпром не бронировал дополнительный транзит через Украину на II и III кварталы 22
Аудит «Энергоатома» выявил нарушений на 13 миллиардов 33
Международные резервы Украины в январе снизились на 5,3% 16
Киев и Варшаву хотят объединить евроколией 10
Аграрии назвали продукт, который стал рекордсменом по темпам роста цен 67
В Украине продолжает дорожать хлеб 74
В марте пенсии могут проиндексировать на 14% 716

В то время, когда повсюду постоянно растут цены на продовольствие, в Украине заметно подешевел один продукт. По сравнению с концом прошлого года цены на яйца снизились на 8%. Речь идет именно о куриных яйцах, пишет Today.ua.

Падение цен на яйца зафиксировано в разных сегментах торговли. Они стали дешевле и оптом, и в розницу.

В последний рабочий день текущей недели на оптовом рынке Шувар десяток яиц торговался по 37,70 гривны. В то же время, на Столичном рынке яйца дешевле. Там они идут по 35-36 гривен уже в розничной продаже, в то время как в начале января средняя розничная цена десятка яиц составила 41,03 гривны.

"Индекс потребительских цен на яйца куриные в феврале 2022 года составил 99,17%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены уменьшились на 0,83%. В январе 2022 года этот индекс по отношению к предыдущему месяцу составил 104,34%", — констатируют эксперты.

К концу рабочей недели стоимость яиц в столичных торговых сетях была такова:

  • Varus - 37,90 грн/десяток
  • Auchan - 37,50 грн/десяток

При этом средняя розничная цена на яйца в украинских супермаркетах составила 37,70 грн. Если сравнить ее со средней ценой на 1 января 2022 года (41,03 гривны), то получится, что за полтора месяца десяток куриных яиц подешевел на 3,33 гривны, то есть более чем на 8%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги