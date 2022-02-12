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Финляндия, Новая Зеландия, Черногория, Северная Македония и Австралия советуют своим гражданам немедленно покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на посольство Финляндии, МИД Новой Зеландии, МИД Северной Македонии, МИД Черногории, посольство Австралии в Украине, посла Великобритании в Украине Мелинду Симмонс и РИА Новости.

Посольство Финляндии: "Призываем немедленно покинуть страну в связи с дальнейшей напряженной и непредсказуемой ситуацией в области безопасности в Украине".

МИД Северной Македонии: "Всем гражданам Северной Македонии, планирующим посетить Украину в предстоящий период, рекомендуется воздержаться от поездок в страну и, кроме того, если позволяют обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые в настоящее время находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну".

МИД Черногории: "В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью МИД информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны".

МИД Новой Зеландии: "Мы советуем новозеландцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Новозеландцы, которые в настоящее время находятся в Украине, должны немедленно уехать коммерческим путем, если это безопасно".

Посольство Австралии в Украине еще 8 февраля призвало австралийцев покинуть Украину на коммерческом или другом частном транспорте из-за риска вооруженного конфликта.

В то же время, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в Twitter.

Ранее посольство Великобритании призвало граждан покинуть Украину.

Вместе с тем, по данным источника российского государственного агентства РИА Новости, сотрудники российской дипмиссии покидают Украину.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств в Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство", — сказал он.

По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".

Справка: В Украине действуют 129 иностранных посольств и консульских учреждений, а также представительства международных организаций, таких как Евросоюз и НАТО.
ForUm

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