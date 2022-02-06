По данным СМИ, "представители" ОРДЛО Наталья Никонорова и Владислав Дейнего обратились к спецпредставителю действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ послу Микко Киннунена с письмом, в котором утверждают, что Украина обязалась отреагировать на "предложения" ОРДЛО по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как пишет Украинская правда, ситуацию прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По информации ZN.UA, накануне заседания Трехсторонней контактной группы 8-9 февраля "представители" ОРДЛО Никонорова и Дейнего обратились к Киннунену с письмом.

Они утверждают, что, по информации, полученной ими от российской стороны, на встрече в Париже 26 января на уровне политических советников "украинская сторона под гарантии Германии и Франции обязалась представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения о всеобъемлющем мирном урегулировании конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями с целью начать с нами предметный и конструктивный диалог по их обсуждению и согласованию".

В частности, речь идет в том числе о "видениях" и "концептуальных подходах" террористических образований "ЛНР" и "ДНР" "к параметрам будущего режима (особого статуса)", которые подробно изложены в направленном ими в ТКГ 8 октября 2020 года и обновленном 23 сентября 2021 года проекте "Плана действий (Дорожной карты) по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями".

В письме Дейнего и Никонорова также пишут: "Исходим из того, что к предстоящему заседанию Контактной группы 9 февраля 2022 года получим от украинской стороны письменные позиции по нашему проекту Дорожной карты".

"Представители" марионеточных режимов также предлагают на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ "принять к сведению" "обязательства Украины не позднее 16 февраля 2022 г. подать в Рабочую группу по экономическим вопросам предложения по снятию экономической блокады и восстановлению социально-экономических связей с ОРДЛО".

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк назвал нонсенсом "делать ньюсмейкерами представителей оккупационных структур".

"Досадно, что некоторые украинские медиа ради хайпа и манипулятивной сенсационности падают на такой уровень, на котором они рассматривают оккупантов и их пропагандистские вбросы как достоверный источник.

Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры о мире на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога.

Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске", - сказал Подоляк.

Еапомним, 26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров стран Нормандского формата. Руководитель ОП Андрей Ермак назвал эту встречу "реанимацией" Нормандского формата. Тогда он заявил, что стороны договорились встретиться через две недели в Берлине.