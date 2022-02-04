Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля приедет в Украину, сообщил спикер немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

15 февраля, по его словам, канцлер отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает Радио Свобода.

Германия также разговаривала с Парижем и Варшавой об организации встречи с лидерами Франции и Польши в Берлине, добавил спикер.

До поездок в Киев и Москву канцлер Германии побывает с визитом в Вашингтоне, где будут переговоры с президентом США Джо Байденом.

Это будет первое большое зарубежное путешествие Олафа Шольца после его вступления в должность в конце прошлого года.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву 7 февраля, а на следующий день будут переговоры в Киеве.

Франция и Германия наряду с Украиной и Россией являются участниками «нормандского формата», в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Эти четыре страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.

Хотя и Париж, и Берлин поддерживают утверждение США и других союзников по НАТО о том, что Россия может готовить вооруженное вторжение в Украину, и заявляют о готовности ввести санкции против Москвы, их риторика более умеренна по сравнению с США и Великобританией.

Президент Франции провел отдельные телефонные разговоры с российским и украинским лидерами 3 февраля, речь шла о противодействии вызовам безопасности и активизации «нормандского формата». Какие предложения Макрон привезет в Москву на переговоры с Путиным, не сообщают.

Свои услуги в качестве посредника между Москвой и Киевом предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Накануне Эрдоган посетил Киев. Ожидается визит Путина в Турцию, его даты пока не определены.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине.

Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.