также в разделеОбщество
В Украину идут атмосферные фронты: как поменяется погода
Стрельба в Днипре: Рябчук отказался от своих показаний
СБУ разоблачила «серийного» псевдоминера в Харькове, мотив – личная неприязнь к властям
Кузьминых «нашелся»: адвокат утверждает, что нардеп в больнице
Шмыгаль встретился со студентами Могилянки
Подкуп главы Госинспекции: представителя застройщика арестовали
Из-за скандала с Трухиным пошатнулось кресло и под главой ГБР
США предупредили Украину о подготовке Россией фейкового видео для вторжения
Рейдерство по-харьковски: Сеть клиник «Офтальмика» заявила о рейдерстве со стороны одного из собственников и его нового партнера Володи-Рюкзака
Пентагон: РФ готовит видео о «геноциде» как предлог для вторжения в Украину
МОН отменит приказ о перевыборах в Могилянке
В Украине похолодает, но оттепель не за горами
Глава МВД призвал нацгвардейцев сообщать о «дедовщине»
В Днипре снесут легендарный недострой – гостиницу «Парус»
На Черниговщине депутата будут судить за убийство на охоте
На ВДНХ начали сносить павильон для строительства «Президентского университета»
У 53% украинцев ухудшилось материальное положение
Задержан боевик, обстреливавший украинские позиции в районе Станицы Луганской

На российском телеграмм-канале вышло фейковое видео, где представители Национального корпуса изготовляют «грязную бомбу с ядерными материалами» для применения против российских войск в случае вторжения.

«Этот видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история - произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и Украины», - заявили в политсиле.

В Нацкорпусе обращают внимание, что видео появилось на российском ресурсе, и оно не имеет звука. Кроме того, ошибки в титрах демонстрируют очевидно низкий уровень владения украинским языком, что характерно для российских «спецопераций».

В Нацкорпусе считают сфабрикованное видео ответом на кампанию по подготовке гражданского населения к возможному полномасштабному наступлению России «Не паникуй! Готовься!».

В партии надеются, что украинские спецслужбы и украинские СМИ не будут использовать российские некачественные фейки, а разберутся, кому и зачем нужно сегодня устраивать информационные провокации и распространять их в медиапространстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги