На российском телеграмм-канале вышло фейковое видео, где представители Национального корпуса изготовляют «грязную бомбу с ядерными материалами» для применения против российских войск в случае вторжения.

«Этот видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история - произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и Украины», - заявили в политсиле.

В Нацкорпусе обращают внимание, что видео появилось на российском ресурсе, и оно не имеет звука. Кроме того, ошибки в титрах демонстрируют очевидно низкий уровень владения украинским языком, что характерно для российских «спецопераций».

В Нацкорпусе считают сфабрикованное видео ответом на кампанию по подготовке гражданского населения к возможному полномасштабному наступлению России «Не паникуй! Готовься!».

В партии надеются, что украинские спецслужбы и украинские СМИ не будут использовать российские некачественные фейки, а разберутся, кому и зачем нужно сегодня устраивать информационные провокации и распространять их в медиапространстве.