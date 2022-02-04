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 За сутки 3 февраля в Украине  зафиксировано 43 778 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 4 328 человек;
  • летальных исходов – 174;
  • выздоровели – 9 497 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 4 213 675 человек;
  • выздоровело – 3 660 351 человека;
  • летальных исходов – 100 983
  • проведено ПЦР-тестирование – 18 404 417.

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек, из них получили первую дозу – 15 420 205 человек, получили две дозы – 14 728 642 человека, получили дополнительную дозу – 19 423 человека, бустерную дозу – 421 057 человек. В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.
Forbes.ua

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