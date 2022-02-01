Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук официально объявил о выходе народного депутата Олега Воронько из состава фракции «Слуга народа».

«Поступило заявление от народного депутата Олега Воронько… Сообщаю о выходе из состава депутатской фракции политической партии «Слуга народа», - сказал Стефанчук на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Как передает Интерфакс-Украина, на пленарном заседании Воронько заявил: «За два с половиной года идеалы парламентского большинства образца 2019 года стремительно деградировали аж до уголовного преследования тех депутатов, которые имеют смелость высказывать несогласие с политикой Банковой… Преследовать депутатов, которые имеют собственную точку зрения... Давить на тех, кто поддерживает МФО «Разумная политика».

Он напомнил, что недавно ГБР провело обыски у членов его семьи.

Как сообщалось, 28 января сотрудники ГБР провели обыски у Воронько по факту подделки документов. Воронько входил в состав фракции «Слуга народа», является действующим членом МФО «Разумная политика».