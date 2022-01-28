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В Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, освящение храма и первую литургию возглавил епископ Пимен.

На праздничное богослужение приехало немало священников из соседних приходов и паломников.

Церковь в селе Зоряне начали строить еще в 2008 году, главным инициатором строительства здания стал нынешний староста Владимир Борис. Как он сам рассказывает, он не является коренным жителем, в деревню приехал уже в зрелом возрасте.

«Это было во второй день Пасхи, я пришел в дом, где совершали богослужение, и после службы громко заявил о том, что нужно строить храм. Видимо, Господь тогда вложил это в мои уста», – поделился Владимир Борис.

В селе Зоряном никогда не было церкви, она была в соседнем селе Свистове, однако ее забрали люди из Киевского Патриархата еще в 90-е. С того времени религиозная община УПЦ молилась в доме Марии Половинко.

«Первый шаг – я попросил земельный участок в сельском совете, предоставили. А потом однажды подвез соотечественников за границей, а они дали мне 100 евро. Эти деньги стали фундаментом церкви», – вспоминает староста.

Храм в Зоряном строили долго. Религиозная община УПЦ, хоть и объединена из нескольких сел, но небольшая: 60-80 человек.

«Мне 71 год, я до сих пор работаю, все деньги вкладываю в церковь. Жены нет, дети обеспечены еще и помогают. Вот я и тружусь, по милости Божией», – добавляет Владимир Борис.

Мужчина рассказывает, что на протяжении всего строительства постоянно поступали деньги, хоть и небольшие пожертвования, но их хватило, чтобы построить церковь.

Епископ Пимен за труды во благо церкви отметил церковной грамотой старосту Владимира Бориса. Прихожанам пожелал беречь веру, заботиться о церкви и пребывать в единстве.
ForUm

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