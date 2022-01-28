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Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году с 3,8 до 3,4%, сообщила пресс-служба регулятора.

Среди причин высокие цены на энергоносители, негативное влияние геополитической напряженности, дефицит отдельных видов продукции в мире и последствия коронакризиса. Частично действие этих факторов будет сказываться на экономике и в 2023 году, в частности, из-за негативного влияния геополитической напряженности на инвестиции. Учитывая это, Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП на 2023 год с 4 до 3,7%.

В дальнейшем экономика ускорит рост до 4%. Дальнейшему восстановлению экономики должны помочь стабилизация геополитической ситуации, рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли. Положительное влияние будет иметь и распространение вакцинации, а также дальнейшее налаживание цепей производства и поставок в мире. Это будет способствовать наращиванию производства и оживлению инвестиционной деятельности в Украине, считают в НБУ.

Частное потребление, несмотря на определенное замедление, будет оставаться главным драйвером экономики, в том числе потребительские расходы будут расти темпами около 5-6% в год за счет увеличения реальных доходов населения.

Монетарная политика Национального банка, несмотря на усиление, не будет препятствовать экономическому росту. Во-первых, гибкость инфляционного таргетирования позволяет более длительно отклоняться инфляции от цели для минимизации потерь в экономическом росте. Во-вторых, последовательная политика Национального банка будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности и минимизации беспокойства инвесторов, что позволит сохранить приток иностранного капитала в Украину. Рост внутреннего спроса, как потребительского, так и инвестиционного, отразится на расширении дефицита текущего счета – до 3,3–3,5% ВВП в 2022–2024 годах. Впрочем, он будет близок к равновесному уровню.

Восстановление экономики будет способствовать постепенному улучшению ситуации на рынке труда, которое, впрочем, будет медленнее, чем ожидалось, из-за имеющихся диспропорций и влияния карантинных ограничений

Безработица в дальнейшем будет снижаться, но ее замедление до естественного уровня (8,5%) произойдет позже прогнозируемого. В частности, в 2022 году его уровень снизится до 9,1%, а в 2023 году – до 8,9%. Быстрейшему улучшению ситуации на рынке труда будут мешать профессионально-квалификационные диспропорции между спросом и предложением. Приведенные факторы, а также значительный спрос на рабочую силу за рубежом предопределят более высокие темпы роста зарплат в 2022 году – номинальные зарплаты возрастут на 15,2%, а реальные (т.е. за вычетом инфляции) – на 6,1%. В то же время, учитывая постепенное сокращение разрыва между зарплатами на внутреннем и внешнем рынках, а также ожидаемую переквалификацию работников и, как следствие уменьшения диспропорций на рынке труда, в 2023 году темпы роста номинальных заработных плат снизятся до 10,2%, а реальных – до 4 ,1%.

Это особенно актуально в условиях нынешнего ухудшения информационной среды на фоне напряженной геополитической ситуации и усиления конкуренции за иностранный капитал из-за более жестких монетарных условий в мире. Ключевыми же рисками остаются эскалация Россией военного конфликта и более длительный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.
ForUm

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