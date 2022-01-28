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В Винницкой области священники Украинской Православной Церкви будут совершать богослужения в реабилитационных центрах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук молодежного отдела Винницкой епархии, митрополит Варсонофий благословил изготовить престолы для совершения богослужений в реабилитационных центрах для наркозависимых.

Владыка Варсонофий 27 января встретился с руководителями Винницкого филиала Международной Антинаркотической Ассоциации. На встрече обсуждалась необходимость духовной поддержки реабилитантов.

«Особое внимание уделили просветительской деятельности, где отмечалось важность распространения информации о центрах реабилитации: алкоголизма, наркомании и игромании», - отметили в епархии.

По итогам встречи митрополит Варсонофий дал свое благословение на проведение в центрах реабилитации богослужений. Первым шагом для этого станет изготовление престолов для литургий.

 
ForUm

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