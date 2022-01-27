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Украинская Православная Церковь проводит благотворительные акции для нуждающихся.

Фото: скрин видео YouTube-канала «Православная Церковь»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная Церковь», глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал о том, что помощь можно передать в Социальный отдел УПЦ в Киево-Печерской лавре.

«Когда мы проводим акции, объявляем о сборе средств. Например, одна из последних акций: передавали в детские дома творческие наборы, конструкторы, 3D-ручки, выжигательные аппараты - все то, что, наверное, каждый ребенок хотел бы иметь. Передавали общий набор для школ-интернатов, чтобы ребенок мог в свободное от учебы время заниматься творчеством», - поделился священник.

 

Отец Сергий рассказал, как присоединиться к благотворительным проектам, которые реализует Церковь.

Перед началом благотворительной акции мы делаем объявление с просьбой о том, что необходимо приобрести.

Передать помощь можно в социальный отдел Украинской Православной Церкви, который находится в Киево-Печерской лавре, корпус 70а, 12 кабинет.

Также в объявлении указывается расчетный счет,  куда можно перечислить средства с указанием цели пожертвования.
ForUm

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