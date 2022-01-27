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В Церкви издали книги православных священнослужителей Русской и Элладской Церкви, посвященные антиканоническому вмешательству Фанара в церковную жизнь Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», монографии вышли в серии «За единство Церкви».

Книга члена Синодальной библейско-богословской комиссии, известного православного публициста, специалиста в области церковной истории и канонического права, протоиерея Андрея Новикова, называется «Русская Церковь на страже Православия в XXI веке». 

В монографии произведен анализ ситуации, возникшей в мировом Православии из-за агрессивных попыток Фанара навязать Поместным Церквам новую экклезиологию, обосновывающую особые права Константинопольского Патриарха.

Автор другого издания − священник Элладской Православной Церкви из города Патры протопресвитер Анастасий Гоцопулос. Его книга «Вклад в диалог по Украинской автокефалии» представляет собой перевод на русский язык публикаций, также посященных вопросам антиканонического признания Патриархом Варфоломеем украинских раскольников и печальных последствий этого для всего православного мира.

Кроме того, в своих статьях протоиерей Анастасий беспокоится за Элладскую Церковь, которая может не устоять при вступлении в общение с духовными наследниками и продолжателями тех, кто имел неканоническую хиротонию или вообще не был рукоположен.

Обе книги подготовлены Издательским домом «Познание» в сотрудничестве с Фондом поддержки христианской культуры и наследия.

 
ForUm

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