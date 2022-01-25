Жизнь святой мученицы Татьяны - торжество победы Христа над диаволом, явленное в конкретном человеке.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Ее имя переводится с латыни, как «устроительница». А в православной вере святую наставил родной отец, который также пострадал вместе с дочерью и принял мученическую кончину. Он прославлен вместе с ней», - напомнил отец Андрей.

Священник рассказал, что вера юной девушки силой Божией сокрушала идолов и прилагала святых к Церкви.

Отец Андрей Чиженко обратил внимание, что в житие святой Татьяны «сквозной, краеугольной и фундаментальной темой» является борьба православия и язычества. И победа, торжество православия над язычеством.

Протоиерей Андрей отметил, что в современном мире, как и во времена жизни святой Татьяны, дьявол восстает на Истину.

«Ничего он так не хочет разрушить и исковеркать, как Истину. И поэтому он восстает на человека – на этот образ и подобие Божие, на существо, задуманное Всевышним, чтобы служить этой Истине, просвещаться и насыщаться Ею», - сказал священник.

Именно поэтому, по его словам, необходимо довериться Богу и Его Промыслу по примеру святой мученицы Татьяны.

«Мы должны с Божьей помощью устраивать дом своего сердца на основах православной веры: Священного Писания, Священного Предания, заповедей Божиих, догматов и канонов Матери Церкви. И детей своих должны научать тому же. И если будем поступать так и не дрогнем, то сам Господь явится к нам, чтобы возложить на главы верных венцы», - подытожил священник.