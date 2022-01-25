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При создании семьи важно осознавать свою ответственность перед Богом и между супругами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом на молодежной встрече в Киево-Печерской лавре рассказал протоиерей Александр Проченко.

«В супружеской жизни все, что посылает Господь, нужно преодолевать с терпением и любовью, молитвенно призывая Божию помощь», - отметил отец Александр.

Священник обратил внимание, что Господь дает благодать в семье, когда оба супруга являются верующими и порядочными людьми. «Перед тем, как принимать решение о создании семьи, надо удостовериться, что будущие супруги не имеют таких вредных привычек, которые разрушат отношения. Нужно также понимать, что нужен источник дохода, постоянный заработок», - сказал протоиерей Александр Проченко.

Он также напомнил о том, что важно для любящих друг друга людей: «Для создания крепкой и счастливой семьи обоим супругам необходимо желание иметь детей, так как семья - это малая церковь, институт, где человек учится любить. В семье мы видим образ Святой Троицы, когда муж, жена и дети образуют собой одно целое».

Священник подчеркнул, что важно проявлять минимум требований к другим и максимум ответственности по отношению к себе.

«В идеале семья готовит человека стать гражданином Неба, так как именно в ней реализуется то, к чему призывает нас апостол Павел: “Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов” (Гал.6:2)», - подытожил отец Александр.

Следующая молодежная встреча состоится в воскресенье, 31 января. Начало молебна в 15.30 в актовом зале Киево-Печерской лавры, корпус № 45.

 
ForUm

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