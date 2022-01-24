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Угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс сейчас очень высока, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Угроза есть и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее», - сказал Песков журналистам, передает российский Интерфакс.

Его также спросили, располагает ли Россия данными о том, когда наступление может быть начато.

«Мы не будем уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминает собой истерику, истеричные действия. Поэтому я воздержусь от ответа на ваш вопрос», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что о подготовке к наступательным действиям Киева свидетельствует концентрация вооруженных сил Украины на границе с самопровозглашенными «республиками» Донбасса.

«И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительное или наступательное, лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно».

«И мы в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования в Украине», - сказал Песков.

Он также не стал комментировать сообщения, согласно которым Россия может создать в Украине «марионеточное правительство».

«Нет, не будет (комментария). Это к той самой истерике, украшенной фейками», - сказал Песков.

В ночь на воскресенье британский МИД опубликовал информацию о том, что Москва якобы планирует привести к власти на Украине лояльное к РФ руководство.
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