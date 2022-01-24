В Днепре состоялся Всеукраинский фестиваль духовных песнопений «От Рождества к Рождеству».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской епархии, на фестивале выступили 19 церковных и светских хоровых коллективов и вокальных ансамблей –более трехсот исполнителей.

Каждый хоровой коллектив получил подарки от организаторов и благословенные грамоты митрополита Иринея.

По окончании всех выступлений к слушателям обратилась депутат областного совета Мария Пустовая. Она поблагодарила всех, кто принял участие в песенном форуме и вручила грамоты председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Епископ Петропавловский Андрей поблагодарил все коллективы, которые приняли участие в фестивале, и пожелал им дальнейших творческих успехов и Божьего благословения. За содействие в организации и проведении фестиваля духовных песнопений «От Рождества к Рождеству» – всем, кто принял участие в подготовке праздника, были вручены грамоты митрополита Иринея.