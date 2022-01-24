НАТО приводит свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу в связи с наращиванием российских военных сил вблизи Украины.

«Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее», - говорится в заявлении на сайте НАТО.

В коммюнике отмечается, что за последние дни ряд членов НАТО объявил о текущей или предстоящей переброске дополнительных сил. Так, согласно заявлению, Дания направляет в Балтийское море фрегат и собирается перебросить в Литву четыре истребителя F-16 для поддержки миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в регионе. Также Испания отправляет корабли в помощь военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Кроме того, Франция выразила готовность передислоцировать в Румынию войска под командованием НАТО.

США также ясно дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Североатлантического альянса, уточняется в коммюнике.

В НАТО также ожидают, что Нидерланды с апреля направят в Болгарию два истребителя F-35 для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства. Нидерланды также собираются отправить один корабль и наземные подразделения в резерв для сил быстрого реагирования НАТО.

У НАТО, как утверждается в коммюнике, до 2014 года не было войск в восточной части альянса - вплоть до присоединения Крыма к России.

Как сообщал ForUm, Эстония, Латвия и Литва получили разрешение США передавать Украине американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

До этого стало известно, что тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС выполнили восемь рейсов в Украину. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.