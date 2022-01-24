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В Черновцах для детей из общин Украинской Православной Церкви провели показ православного мультфильма.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, в кинотеатре Starmax для детей провели просмотр мультфильма «Необычное путешествие Серафимы».

Встреча детей из гонимых общин нужна им, чтобы они почувствовали себя своими среди своих. «Друг, который знает твою боль, потому что сам видел, как дрались под церковью. Сам слышал в свою сторону оскорбительные слова. Такой друг точно поймет, поддержит», - отметили в Буковинском православном религиозном фонде.

Организаторы встречи подчеркнули, что дети очень переживают, когда в их храм приходят «герои» в балаклавах, срывают замки, крушат ворота и двери церкви, прогоняют священника. «И это только начало. Потому что маленькие христиане идут в школу и садятся за парты с детьми тех "героев". Им нужно как-то с этим жить, выстраивать отношения, беречь мир и не предавать при этом себя и Христа», – рассказали в фонде.

В фонде выразили надежду, что «мультфильм немного приободрил малышей. Но главное – это новые знакомства, новые друзья, живое общение и тепло сердец».

 

 

 
ForUm

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