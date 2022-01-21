Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на следующей неделе после консультаций с союзниками и партнерами США намерен направить письменный ответ России. Он сказал об этом 21 января на брифинге после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Радио Свобода.

Лавров заявил, что Блинкен пообещал во время встречи предоставить письменные ответы на требования России по Украине и НАТО, добавив, что Россия лучше поймет, «на правильном ли мы пути», после того как Москва получит ответы.

Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты ответят, и добавил, что делегации обеих сторон встретятся снова после того, как Москва изучит ответы. Как заявил госсекретарь, США и их союзники готовы вести переговоры по этому вопросу, и сказал, что у Запада тоже есть свои предложения к России.

По словам Блинкена, если нужно будет перевести эти переговоры на уровень президентов, это будет сделано. «Если мы заключим, что в дальнейшем некоторые вопросы лучше решать через президентов, мы это сделаем», – сказал он.

Госсекретарь США добавил, что его разговор с Лавровым был неполемичным, прямым, деловым, и в этом смысле полезным.

«Я считаю, что мы можем продолжить работу над пониманием, но это зависит от прекращения агрессии России против Украины», – сказал Блинкен.

По словам Блинкена, целью встречи было понять, готова ли Россия дальше следовать дипломатическому пути.

Госсекретарь подчеркнул, что в качестве доказательства того, что Россия не готовит агрессию, ей следовало бы увести свои войска от границ этой страны – о чем он сказал Лаврову.

Переговоры 21 января в Женеве продолжались около полутора часов, о существенном прогрессе по их итогам не объявляли.

Лавров по итогам встречи назвал ее промежуточной.

В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провел переговоры с представителями союзников и партнеров Соединенных Штатов.

Ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что Россия в любой момент может начать наступление на Украину. В то же время, США надеются, что президент России Владимир Путин изберет дипломатию, а не дальнейшее противостояние.

С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО «гарантий безопасности», в частности не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки по принципиальным вопросам не пойдут.