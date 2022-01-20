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Святая вода действует на человека в полной мере именно тогда, когда он пытается уберечь себя от греха и живет по Закону Божьему.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди.

Предстоятель УПЦ пояснил, что во время Великого освящения воды читаются святые молитвы, через которые на агиасму сходит благодать Божия и дает силу побеждать всякое зло.

«Мудр тот человек, который святую воду берет домой, пьет каждый день, умывает себя. Но это нужно делать с молитвой. А не просто принимать, как лекарство. Святая вода – это великая святыня», — подчеркнул владыка.

Причем, как добавил архипастырь, святая вода действует на человека в полной мере именно тогда, когда он пытается уберечь себя от греха и живет по Закону Божьему.

Митрополит Онуфрий дал наставление, как правильно обращаться со святой водой дома.

«Святую воду возьмите домой, окропите ею свое жилье, все, что есть в доме - и домашних животных, и скот тоже. Все окропляется святой водой, потому что все нуждается в благодати Божией, все живится Божественной силой. Ведь Бог дарит благодать для всего творения, из которых человек – наивысшее. Поэтому нужно стараться жить так, чтобы выглядеть как высшее Божественное творение, а не уподобляться из-за страстей скоту бессловесному», — отметил он.

В завершение Предстоятель пожелал Божьей помощи в проведении жизни в молитве, благочестии, дабы достичь Вечного спасения.
ForUm

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