Крещение Господне - это день, когда Иисус Христос вышел на общественную проповедь Евангелия.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Крещение Господне — это один из самых больших христианских праздников, установленный в честь события Крещения Господа нашего Иисуса Христа в реке Иордан святым Иоанном Крестителем», — напомнил архиерей.

Митрополит Антоний отметил, что этот праздник называется также Богоявлением, «потому что во время Крещения Иисуса человечеству впервые явно открылась Троичность Божества: в то время, когда Бог Сын крестился в Иордане, Бог Дух Святой сошёл на Него в виде голубя, а голос Бога Отца провозгласил: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17)».

«Кроме того, Крещение Господне - это день, когда Иисус Христос вышел на общественную проповедь Евангелия, то есть благого известия о том, что отныне человечество получило возможность вновь воссоединиться с Богом. Таким образом, Крещение Господне - это тот день, когда началась всемирная проповедь учения Христа. И это известие о спасении мира провозглашается до сих пор, и будет провозглашаться до конца света», - написал владыка.

«Своей жизнью, Своей смертью и Своим Воскресением Иисус Христос победил грех и его последствия. И каждый из нас приобщается к этой победе, совершённой Господом, принимая участие в таинстве Крещения. Потому что именно в крещении мы умираем для греха и рождаемся для святости», - продолжил управделами УПЦ.

И именно поэтому, по его словам, в этот праздник в храмах освящают воду «как одну из основных стихий природы». «И эта вода, которая называется «Большая Агиасма», то есть Великая Святыня, становится «баней остатка» - той средой, которая получает свойство очищать человека, совершенствуя его и возрождая к новой духовной жизни - жизни во Христе. Причём эта вода освящает не только человека, но и всё окружающее», — пояснил архиерей.

«Поэтому, празднуя Крещение Господне, нужно молить Бога, чтобы Он всегда просветлял нас Своей благодатью. Потому что только благодаря её действию сможем увидеть в своём сердце Бога. И дай Бог, чтобы прикосновение к Божественной благодати укрепило нас и привело к новой жизни, а радость Божьего присутствия изменила каждого к лучшему», — пожелал митрополит Антоний.