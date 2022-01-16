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Если человек хочет быть по–настоящему счастливым, он должен быть верен Христу.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Любой человек на земле желает перемен в своей жизни, причем перемен только к лучшему. Он всегда к чему–нибудь да стремится. Улучшить своё материальное положение, отношения с детьми, родителями, коллегами по работе. Он ищет ответы на многие вопросы, от решения которых, как ему кажется, зависит смысл его жизни. Для достижения счастья он руководствуется подсказками и советами успешных людей. И те с удовольствием делятся за определённое вознаграждение готовыми рецептами успеха. На некоторое время они даже становятся эталоном и примером жизни для многих отчаявшихся и разуверившихся в себе людей. Но только на некоторое время, потому что эти советы не являются универсальными и поэтому подходят не для каждого человека», — сказал иерарх УПЦ.

Если человек действительно хочет изменений к лучшему в своей жизни, ему нужно учиться у тех, чья жизнь по–настоящему прекрасна и восхитительна, на чьих примерах выросло не одно поколение, отметил владыка. 

«Такими людьми являются угодники Божьи. Берём с них пример, потому что они учат тому, как должны строиться наши отношения с Богом. Именно выстроив свои личные отношения с Богом, человеку легче будет строить отношения с теми, кто его окружает», - пояснил митрополит Лука. 

Архиерей подчеркнул, что если человек хочет быть по–настоящему счастливым, он должен быть верен Христу, подчеркнул архиерей. 

«Человек должен всей полнотой своей жизни свидетельствовать об этом. Не ограничиваться лишь походом на богослужение, а демонстрировать этому миру плоды своего духовного возрастания. Не уподобляться тем лицемерам, которые с показным благоговением идут на службу, но делают всё это формально. Формально исповедуются, формально причащаются, а значит, реального отношения с Богом не имеют», - считает владыка.

По его словам, реальные отношения с Богом проявляются в духовном подвиге христианина. «Когда через союз благодати Божьей и нашей воли в нас формируются христианские добродетели. А это то, что не меняется уже на протяжении тысячелетий, и не будет никогда меняться в отличие от норм морали», - заключил митрополит Лука.
ForUm

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