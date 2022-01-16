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На Виннитчине митрополит Винницкий и Барский Варсонофий поздравил детей-сирот с праздником Рождества Христова.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, архиерей посетил Прибугскую общеобразовательную школу-интернат.

«Рождество – это всегда радостный и долгожданный праздник, потому что родился в мир Спаситель. В день светлого праздника Рождества Христова люди радуются и делятся этой радостью. Этот праздник наполняет сердца верующих людей светлыми чувствами, несет любовь, добро и милосердие. Именно Новорожденный Спаситель принес нам мир, радость, спасение и надежду на вечное блаженство.», - отметил митрополит Варсонофий.

Воспитанники заведения поздравляли владыку и священников рождественскими колядками.

Архиерей подарил детям сладкие подарки, игрушки и средства личной гигиены.

Как сообщалось ранее, в столице в день Рождества Христового Украинская Православная Церковь провела в Национальном театре имени Леси Украинки традиционный детский благотворительный рождественский праздник.

750 детей-сирот, детей с инвалидностью и вынужденных переселенцев, детей из многодетных и неблагополучных семей из разных регионов Украины приняли участие в развлекательной программе, посмотрели спектакль и получили подарки.
ForUm

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