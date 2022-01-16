также в разделеРелигия
Семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, просит помощи 7
Врач-священник УПЦ рассказал, как избежать развода 10
Митрополит УПЦ рассказал, что является подтверждением настоящей веры 18
В Церкви рассказали о новой молитве от компьютерной зависимости 14
Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри 10
Митрополит УПЦ рассказал, как проявляется святость 7
Епископ УПЦ объяснил, что значит праздник Обрезания Господнего для православных 29
В Святогорской лавре более 500 колядников со всей Украины славили Христа 37
Священник УПЦ объяснил, почему играть в карты - грех 9
Митрополит Элладской Церкви заявил об опасных последствиях автокефалии ПЦУ для всего Православия 19
Епископ УПЦ объяснил духовный смысл праздника Обрезания Господнего 11
Митрополит УПЦ рассказал, как ощутить присутствие Бога в жизни 34
На Харьковщине освятили крест и купол для храма УПЦ 19
Сегодня верующие УПЦ празднуют Обрезание Господне и день памяти Василия Великого 42
Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты 11
В Ливане священник УПЦ провел рождественские богослужения для украинской диаспоры 31
В УПЦ рассказали об особой ангельской песне во время литургии 24
В РПЦ назвали Предстоятеля УПЦ самым авторитетным религиозным лидером Украины 65

Для спасения недостаточно «хорошо себя вести», нужно еще и положительное наполнение души.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

««Будь бдителен» в церковнославянском тексте передается через слово «трезвися». Увы, значение этого слова полностью ушло из нашего языка. Здесь речь идет не о воздержании от алкоголя, а о той добродетели, без которой вообще невозможно спасение человека. Современным языком понятие «трезвение» можно объяснить как потребность в абсолютно честном, незамутненном взгляде на самого себя и на окружающий мир», - сказал владыка. 

Митрополит Лука отметил, что трезвение - это свобода от самообмана; в духовном смысле - состояние, противоположное духовной прелести, то есть самообольщению. 

«Поступки рождаются от взаимодействия различных энергий души. Это результат мыслей, чувств и желаний. Трезвение – есть контроль бытийного центра человека, нашего «я», над всем тем, что происходит в уме и сердце», - пояснил иерарх УПЦ.

Для спасения, по его словам, недостаточно «хорошо себя вести», нужно еще и положительное наполнение души. «Так же, как и для здоровья тела нужна качественная пища и вода, так и для здоровья души нужна благодать Духа Святого», - добавил архиерей. 

«Если человек будет питать свою душу тем, что ему предлагают СМИ или так называемая «массовая культура», то его душа превратится в выгребную яму с нечистотами. Даже если будет питать свою душу классической музыкой, добрыми фильмами или хорошими, светлыми художественными книгами, она останется голодной. Ее может насытить только благодать Божия. А для этого человеку нужна, прежде всего, молитва, размышление над Словом Божьим, чтение Святых Отцов и применение их опыта в своей повседневной жизни», - считает митрополит Лука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги