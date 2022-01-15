также в разделеПолитика
Медведчук не сбежал из страны, разбил "блицкриг" Банковой, а теперь отстаивает свою правоту в суде. А вот Порошенко сбежал 13
Зеленский продлил безвиз для граждан Великобритании 7
Белый дом: Путин должен выбрать – санкции или переговоры 16
Ермак призвал забыть о «Северном потоке 2», пока войска РФ у границ Украины 35
Среди топ-10 самых популярных политиков Украины Медведчук продемонстрировал наибольший прогресс – Калиниченко 11
Ермак: Зеленский предложил Байдену провести с Путиным трехстороннюю встречу 23
В Польше считают попыткой дестабилизации «заявления» на польском на атакованных украинских сайтах 40
Правительственные эксперты: Атаку на официальные сайты Украины совершили из России 72
Евродепутат: Европарламент готовится применить санкции против судей, преследующих Порошенко 29
Порошенко ждут в суде в понедельник в 11:00 27
Янукович подал еще один иск против Верховной Рады 13
Лавров – Западу: Нашему терпению пришел конец 178
Зеленский рассказал, о чем договорился с президентом Азербайджана 66
Судьи нет: Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко обнародуют 19 января 59
Генсек: НАТО не пойдет на компромисс с РФ относительно принципов 24
На Банковой не знают, что делать с Медведчуком, который не сбежал из страны, как это сделал Порошенко 62
Геннадий Москаль: Люди смотрят закрытые Зеленским телеканалы в YouTube, как мы раньше слушали «Голос Америки» и «Радио Свободу» 27
Советник Байдена: Россия может сфабриковать повод для вторжения в Украину 32

Представители Госдепартамента Штатов обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае необходимости.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание, этот вопрос возник на фоне обеспокоенности США из-за того, что «Россия готовится к возможному новому военному нападению» на Украину.

«Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки. Любые перебои в поставках российского газа в Европу усилили бы энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива», – говорится в публикации.

Компании сообщили правительственным чиновникам США, что «глобальные поставки газа ограничены, и что доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России», – утверждают источники.

По информации Reuters, обсуждение Госдепартамента с энергетическими компаниями вел старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

При этом Госдепартамент, как отметил источник, не просил компании наращивать производство.

«Мы обсудили ряд непредвиденных ситуаций и обсудили совместные действия с нашими партнерами и союзниками», – сообщил источник.

Другие источники сообщили, что «не только спросили у компаний, какие у них есть возможности для увеличения поставок, но и есть ли у них возможность увеличить экспорт и в случае необходимости отложить техническое обслуживание на местах».

Неизвестно, к каким именно компаниям обратились представители Госдепа.

Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев. Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy не сразу ответили на запрос о комментарии.

Однако один из источников сообщил, что «его компанию спросили, есть ли у нее возможность отложить техническое обслуживание на газовых месторождениях в случае необходимости».

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США не комментировал переговоры с энергетическими компаниями, но подтвердил, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций продолжается.

«Оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей их уменьшения – это надлежащее управление и стандартная практика», – сказал спикер.

Напомним, США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Украину и ответить вторжением в соседнее государство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги