Современная гинекология специализируется на диагностическом обследовании и лечении разных женских заболеваний. В Киеве проводится консультация гинеколога в Адонисе, в этой частной клинике работают опытные врачи и созданы комфортные условия для женщин. Своевременное обращение в гинекологическое отделение поможет на ранней стадии определить отклонения от нормы и назначить соответствующее лечение.

Когда обращаться на консультацию к гинекологу?

В целях профилактики каждая женщина должна регулярно посещать врача-гинеколога. Это поможет вовремя определить развитие заболевания и сохранить репродуктивную функцию. Обратиться к специалисту необходимо при появлении следующих тревожных симптомов:

болезненные ощущения внизу живота;

нарушение менструации;

нехарактерные выделения из половых органов;

дискомфорт во время полового акта;

зуд и воспалительные процессы;

нерегулярность менструального цикла и др.

На консультации опытный гинеколог выслушает жалобы пациентки, проведет осмотр и назначит дополнительные обследования. По результатам диагностики подбирается эффективная схема лечения (консервативная или оперативная).

Перед планированием беременности также следует проконсультироваться с гинекологом. В частной клинике ADONIS есть роддом семейного типа, в котором будущая мама будет чувствовать себя комфортно и безопасно.

Одним из главных принципов работы является гарантия безопасности для мамы и малыша, поэтому здесь есть все необходимое медицинское оборудование и современные палаты. В отделении патологии можно на ранних сроках выявить отклонения в развитии плода и сохранить беременность.

Особенности диагностического обследования и лечения

В гинекологии используют новейшие методы диагностического обследования, среди которых ультразвуковое исследование, биопсия, кольпоскопия, рентген, гистероскопия, лабораторные анализы и т.д.

Для оперативного лечения разных женских заболеваний назначается вагинальная гистерэктомия, гистероскопия, аргоноплазменное удаление кондилом и другие малоинвазивные (лапароскопические) методики.

Конкурентные преимущества гинекологии в Адонис

В частной клинике Адонис есть отделение педиатрии, а по ссылке https://adonis.com.ua/direction/pediatriya/ можно детальнее ознакомиться со спецификой работы квалифицированных педиатров.

К конкурентным преимуществам частной клинике Адонис относят следующее:

гарантия безопасности и конфиденциальности;

высокая квалификация врачей гинекологов, акушеров и медсестер;

доступные расценки на медицинские услуги;

комфортные палаты;

наличие инновационного диагностического оборудования от лучших мировых производителей;

соблюдение европейских протоколов;

страхование и гибкая система скидок;

точная диагностика.

Записаться на прием к гинекологу можно по телефону или на сайте, заполнив простую онлайн форму.