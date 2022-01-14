Необходимо сохранять мир со всеми и стремиться искренне любить ближнего не на словах, а в сердце.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Все, что мы думаем о других людях, все, что мы чувствуем по отношению к ним, никуда не девается. Это все «транслируется» в духовный мир», - отметил митрополит Лука.

Он поделился воспоминаниями известного афонского старца Порфирия Кавсокаливита, который рассказывал, как благодаря внутренней молитве его душа могла соединяться с преподобным Паисием Святогорцем.

«Ты можешь любить ближних духовно, обнимать их, чувствовать их, и это все даже на расстоянии», – учил своих чад старец Паисий. «Со Христом мы можем быть повсюду. Между нами нет расстояния. Когда Христос войдет в человека, человек может обретаться, где угодно, в любой точке не только мира, но и вселенной», - напомнил митрополит Лука слова афонских подвижников.

Владыка рассказал свидетельство духовного чада старца Порфирия Кавсокаливита, отца Афанасия. Он был свидетелем, как его духовник во время разговора с ним в одном из греческих храмов внезапно замолчал, а после этого кому-то сказал: «Да Паисий, да Софроний! Там внизу ребята тонут. У Кот-Дивуар тонет корабль. Они нас зовут, и мы должны пойти!» Три великие старца Паисий Святогорец, Порфирий Кавсокаливит и Софроний (Сахаров), находясь за тысячи километров друг от друга, в духе пошли помогать тонущим морякам.

Это было в 1988 году. А уже после смерти старца в 1994 году, отец Афанасий узнал о том, что происходило в то время на море, и как чудесным образом тогда спаслись моряки.

Митрополит Лука подчеркнул, что подобные откровения из жизни святых Господь открывает не для того, чтобы мы ими восхищались, а чтобы практически применяли в жизни.

«Внутренний мир нашей души прозрачен, это и есть наше истинное я. Мы можем ничего не говорить, можем даже лукавить и льстить людям, но это все неважно. Важно то, что мы думаем и чувствуем на самом деле. Поэтому мало не осуждать других языком, мало не делать плохих поступков. Необходимо внутри иметь мир со всеми и стремиться любить не на словах, а в сердце», - подытожил митрополит Лука.