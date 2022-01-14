Исправить этот мир можно только в том случае, если мы сами станем другими – через покаяние и изменение ума. В этом и кроется смысл жертвы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Маленький ребенок, еще не успевший согрешить сам, во время обрезания проливал свою кровь в подтверждение Завета с Богом и…за грехи всех тех, из-за которых этот Завет был разрушен. Тем самым, акт обрезания не только свидетельствовал о принадлежности к народу Божьему, но и взывал к покаянию, к изменению ума и мира», - объяснил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что в Новом Завете больше не проливается кровь младенцев – Христос принес в Жертву Себя.

«После того как на Голгофе была пролита Кровь Богочеловека, ничего большего совершиться уже не может. Это означает, что мы должны и сегодня устанавливать с Богом личный Завет – не через обрезание плоти, а через обрезание сердца. «Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего» (Втор. 10, 16), - говорит нам пророк Моисей, потому что, по слову апостола Павла, «не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога». (Рим. 2, 28-29)», - подытожил епископ Виктор.