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В Святогорской лавре 12 января состоялся Рождественский фестиваль колядок.

Фото: svlavra.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, Рождественский певческий собор в этом году собрал 557 участников в составе 37 хоровых коллективов.

Первая часть Рождественского фестиваля традиционно прошла в главном храме монастыря, Успенском соборе.

«Пускай наше старание прославит родившегося Христа и все мы утешимся на Рождественском певческом соборе», - сказал наместник Святогорской Лавры, митрополит Арсений, обращаясь к участникам фестиваля.

Открыл песенный собор исполнением рождественской колядки братский хор Свято-Успенской Святогорской лавры под управлением регента архимандрита Арсения (Ванюшина).

Далее выступили хоры из Донецкой, Луганской, Харьковской, Волынской, Кировоградской областей.

Представляя хоровые коллективы, митрополит Арсений отметил важность стремления сохранять народное культурное наследие, собирание старинных колядок, искусство их исполнения, и поблагодарил всех участников Рождественского певческого собора.

В завершение участники вместе исполнили «гимн Рождеству Христову» - колядку «Добрий вечір тобі, пане господарю».
ForUm

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