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Ощутить присутствие Господа в собственной жизни можно, совершая добрые дела и проявляя любовь к ближним.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, об этом рассказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Для того, чтобы приблизиться к тайне Рождества и почувствовать присутствие Бога в своей жизни, нужно постараться в сегодняшний день сделать для кого-то добро. Для кого-то незнакомого, чужого - может быть, кажущегося нам малозначащим или ненужным. Через это добро, через проявленную действенную любовь в нашей душе и в нашем сердце откроются те очи, которыми мы сможем увидеть свет Рождества», - объяснил владыка Митрофан.

 По словам владыки, когда мы делаем кому-то добро, оно как свет, который загорается во тьме, «шаг, который мы делаем навстречу Богу, имя Которому Любовь».

Митрополит Митрофан напомнил, что творить добро необходимо каждый день.

«Чем больше мы будем это делать, тем больше мы будем приближаться к Богу, тем яснее будем ощущать Его присутствие в нашей жизни и тем ярче будет сиять в ней тот свет, который зажегся в ночь, когда Бог стал Человеком и пришёл на землю. Нельзя увидеть этот свет, если ты не готов делать добро, если ты не готов своими собственными руками сделать чью-нибудь жизнь лучше», - заключил владыка Митрофан и призвал всех стараться творить добро другим как можно чаще.

«Пусть...каждый день наполняется добрыми делами, которые мы все с вами призваны совершать во имя пришедшего в этот мир Сына Божия!» - пожелал владыка.
ForUm

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