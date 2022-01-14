также в разделеРелигия
Епископ УПЦ объяснил духовный смысл праздника Обрезания Господнего 9
Митрополит УПЦ рассказал, как ощутить присутствие Бога в жизни 6
Сегодня верующие УПЦ празднуют Обрезание Господне и день памяти Василия Великого 13
Священник УПЦ рассказал, для чего нужно читать акафисты 11
В Ливане священник УПЦ провел рождественские богослужения для украинской диаспоры 19
В УПЦ рассказали об особой ангельской песне во время литургии 21
В РПЦ назвали Предстоятеля УПЦ самым авторитетным религиозным лидером Украины 64
На Тернопольщине активисты ПЦУ выселяют из церковного дома вдову священника УПЦ 26
Волонтеры УПЦ просят помочь пункту обогрева для бездомных в столице 7
В Ровно православная молодежь УПЦ собрала более 20 тыс грн для онкобольных детей 14
В Одессе УПЦ передала гуманитарную помощь для 200 нуждающихся 8
В РПЦ рассказали, чего ждут от Константинопольского патриархата 13
В Церкви рассказали, когда священник может отказать в крещении 7
Митрополит УПЦ рассказал, чем вера отличается от убеждений 8
На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения 7
В Чернигове верующие УПЦ почтили память преподобного Лаврентия 11
Митрополит УПЦ рассказал, как Господь помогает преобразить душу человека 10
В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 11

В Харьковской области освятили крест и купол для строящегося храма Украинской Православной Церкви в селе Котляры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, храм посвящен преподобному Анатолию Печерскому.

По благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия чин освящения возглавил благочинный 7-го округа протоиерей Евгений Ромашин. Ему сослужил настоятель общины УПЦ Котляров иерей Дионисий Демченко.

После общей молитвы отец Евгений обратился со словом проповеди к собравшимся на освящение креста и купола прихожанам храма и вручил в дар общине икону Покрова Пресвятой Богородицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги