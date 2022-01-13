Волонтеры Украинской Православной Церкви просят помочь созданному возле Южного железнодорожного вокзала столицы пункту обогрева для бездомных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Украинской Православной Церкви, из-за незаключения в новом году договоров с поставщиками топлива исчерпались резервы у Киевской государственной городской администрации, которая обеспечивала обогрев пункта.

«Следующие 5 дней мы должны сами оплачивать топливо для генератора, а это около 5 тыс грн в сутки (170 литров топлива). Также мы должны полностью обеспечивать питанием, медикаментами, одеждой бездомных. Привозят лежачих, людей с гангреной и др. Делаем перевязки, госпитализируем, оплачиваем лечение», – поделились волонтеры УПЦ.

В Киеве предыдущей зимой в морозы умерло 60 бездомных. Чтобы предотвратить такое сейчас, волонтеры просят помочь работе пункта обогрева.

Перечислить средства можно по реквизитам.

Помочь бездомным продуктами, мужской одеждой, обувью, лекарствами можно через волонтера Михаила по тел. 097 559 76 50.

Также киевлян просят присоединиться к работе в пункте в ночные и вечерние смены, по поводу которых можно обращаться к волонтеру Людмиле по тел. 066 444 95 10 или Виталию по тел. 067 548 40 06.