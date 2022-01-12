также в разделеРелигия
Митрополит УПЦ рассказал, чем вера отличается от убеждений
На Ровенщине Дерманский монастырь УПЦ отметил 30-летие своего возрождения 5
В Чернигове верующие УПЦ почтили память преподобного Лаврентия 7
Митрополит УПЦ рассказал, как Господь помогает преобразить душу человека 7
В Днепре верующие УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 9
Житомирская епархия УПЦ просит помощи в ремонте здания после сильного пожара 7
На Волыни Предстоятель УПЦ освятил новый храм в Зимненском монастыре 10
Управделами УПЦ рекомендует во время православных праздников не забывать их духовной сути 9
На Волыни митрополит УПЦ передал подарки для детей с аутизмом 10
В Кипрской Церкви считают, что создание ПЦУ испортило отношения между Православными Церквями в мире 9
В епархиях УПЦ передали Рождественские подарки пациентам больниц, сиротам и нуждающимся 7
Патриарх Кирилл объяснил, как реагировать на тревожные слухи о войне 11
В УПЦ просят молитв об известном «молодежном» священнике из Закарпатья 7
В Черкассах УПЦ организовала обеды для бездомных и нуждающихся 10
Патриарх Кирилл рассказал, как вера в Бога изменяет мировосприятие 8
Митрополит УПЦ призвал не скрывать своей веры в Бога 26
В Киево-Печерской лавре 11 января будут молиться о нерожденных детях, погибших от абортов 47
Управделами УПЦ рассказал о действительных отношениях Церкви и государства 14

В гаданиях можно призвать вместо счастья беду на голову и впустить бесов в свою жизнь.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко. 

«В интернете на различных сайтах уже начинают появляться статьи о том, как нужно гадать в новогоднюю ночь с 13 на 14 января. Язычество пытается присоединиться к празднику Обрезания Господня, ко дню памяти святителя Василия Великого, чтобы человек сам в себе осквернил память о празднике, чтобы он совершил богохульство и святотатство, чтобы удалился от Христа», - отметил отец Андрей.

Священник подчеркнул, что этого делать конечно никак нельзя, «никаких гаданий и волхвований». 

«Хочешь, чтобы у тебя все было хорошо? Принеси молитвы за себя и своих православных сродников на Божественную литургию, не к зеркальцам и всякой дребедени, не в лапы к диаволу, но к Престолу Божию – К Всевышнему, к Творцу, Который является Единственным Подателем всяческих благ во вселенной», - сказал он.

Отец Андрей отметил, что в гаданиях можно призвать вместо счастья беду на голову, открыть в свой мир двери к бесам и впустить их в свою жизнь. 

«Если совершал гадания и чародейства на старый Новый год, в этом, конечно, нужно исповедоваться, чтобы избавиться от последствий тяжких грехов кощунства и святотатства», - подчеркнул священник.

По его словам, часто люди приходят к священнику со страшным грузом проблем и неурядиц в жизни, иногда с вопросом: «Почему Бог меня оставил?». Тогда хочется положить человеку руку на плечо и сказать: «Бог тебя не оставил. Это ты оставил Бога. Все твои неурядицы оттого, что ты оставил Господа. Это ты удалился от Бога – мыслью, словом, делом, набором поступков», - подытожил священник Андрей Чиженко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
7
Теги