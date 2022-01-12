В гаданиях можно призвать вместо счастья беду на голову и впустить бесов в свою жизнь.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.

«В интернете на различных сайтах уже начинают появляться статьи о том, как нужно гадать в новогоднюю ночь с 13 на 14 января. Язычество пытается присоединиться к празднику Обрезания Господня, ко дню памяти святителя Василия Великого, чтобы человек сам в себе осквернил память о празднике, чтобы он совершил богохульство и святотатство, чтобы удалился от Христа», - отметил отец Андрей.

Священник подчеркнул, что этого делать конечно никак нельзя, «никаких гаданий и волхвований».

«Хочешь, чтобы у тебя все было хорошо? Принеси молитвы за себя и своих православных сродников на Божественную литургию, не к зеркальцам и всякой дребедени, не в лапы к диаволу, но к Престолу Божию – К Всевышнему, к Творцу, Который является Единственным Подателем всяческих благ во вселенной», - сказал он.

Отец Андрей отметил, что в гаданиях можно призвать вместо счастья беду на голову, открыть в свой мир двери к бесам и впустить их в свою жизнь.

«Если совершал гадания и чародейства на старый Новый год, в этом, конечно, нужно исповедоваться, чтобы избавиться от последствий тяжких грехов кощунства и святотатства», - подчеркнул священник.

По его словам, часто люди приходят к священнику со страшным грузом проблем и неурядиц в жизни, иногда с вопросом: «Почему Бог меня оставил?». Тогда хочется положить человеку руку на плечо и сказать: «Бог тебя не оставил. Это ты оставил Бога. Все твои неурядицы оттого, что ты оставил Господа. Это ты удалился от Бога – мыслью, словом, делом, набором поступков», - подытожил священник Андрей Чиженко.